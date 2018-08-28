Роскомнадзор потребовал от "Яндекса" закрыть доступ к пиратскому контенту

Роскомнадзор направил в компанию "Яндекс" уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".

Речь идет о фильмах. В интернет-компании данное сообщение не комментируют. 24 августа Мосгорсуд обязал "Яндекс" убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа". Таким образом, суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер", которые требовали от поисковика прекратить нелегальное распространение контента. Как отметили в холдинге, сейчас "Яндекс" выдает пользователям ссылки на пиратские сайты, где размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно земляне", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи. В самом Яндексе сокрушаются, что ни в одном официальном письме от телеканалов не шла речь о пиратстве.