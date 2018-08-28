Навальный арестован на 30 суток

Тверской суд Москвы назначил оппозиционерному политику Алексею Навальному 30 суток административного ареста.

Его наказали за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Защита политика намерена обжаловать данное решение, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 28 января Навального задержали во время несогласованной акции на Тверской улице. В отношении него был составлен административный протокол о нарушении порядка организации митинга. В акции приняли участие около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального на карете "скорой помощи" госпитализировали из ОВД "Даниловский" в горбольницу №20.

"Скорую" вызвали, поскольку Навальный пожаловался на боль в мизинце - якобы при задержании полицейские проявили грубость, отнимая у оппозиционера телефон. С подозрением на перелом, Навального доставили в больницу.