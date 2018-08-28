Силуанов посетовал на непредсказуемость курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов пожаловался на то, что курс рубля угадать невозможно.

Вице-премьер аргументировал это тем, что национальная валюта зависит от непрогнозируемых факторов - введения ограничительных мер против России и рисков появления новых, а также от связанных с этим настроений инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов. Еде один фактор - ставка ФРС США.

"Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта", - отметил Силуанов, сообщает ТАСС.

27 августа вступили очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.

Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В МИД России заявили, что ответные санкции уже прорабатываются.