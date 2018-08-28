"Зоеньке от нас". На фильм о Космодемьянской народ собрал уже более 16 млн рублей

Фильм о Зое Космодемьянской, съемки которого намечены на этот год, продолжает собирать деньги на сайте история.рф - уже есть более 16 млн, но необходимая сумма составляет 150 млн. Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) провело конкурс сценариев для этой картины, в котором участвовали и непрофессионалы, в итоге победителем стала драматург из Москвы Елизавета Трусевич.

Интересно, что другой патриотический фильм о войне тоже начинал сниматься на деньги, собранные жертвователями со всей страны, только позже проектом заинтересовался Минкульт – речь идет о военной драме "28 панфиловцев". Удивительно, что и на фильм о герое Советского Союза Зое Космодемьянской тоже не планировалось выделять государственных средств.

В конце прошлого года министр культуры Владимир Мединский опубликовал твит со ссылкой на страничку краудфандинговой платформы и вместо народной поддержки получил народный гнев. Комментарии пользователей сводились к тому, что Серебренников или Райкин получают миллионы на свои "антинародные проекты", а на фильм о герое Великой Отечественной войны приходится собирать с миру по нитке.

В конце прошлого года представители РВИО "переобулись" и выступили с заявлением, что большую часть бюджета картины "Страсти по Зое" Егора Кончаловского составят средства Фонда кино и вложения частных спонсоров. Зачем же тогда нужен был этот "сбор денег на Зою"? Просто таким заразительным оказался успех "28 панфиловцев", что историю о народном сборе стали использовать как пиар? СМИ обиженно писали, что сбор оказался фейком, обманом. Но создатели фильма объяснили, что никто не рассчитывал на то, что краудфандинг полностью окупит фильм, что каждые 50 и 100 руб. просто дадут людям ощущение сопричастности, что каждая копейка – это "да" фильму про советского героя.

В начале 2018 года авторы "пиар-хода" посмеивались в ус, ведь на счету картины было всего 519 тыс. руб. По словам руководителя департамента по информационной политике РВИО Надежды Усмановой, сбор денег – это был только символический момент. Но спустя чуть более чем полгода онлайн счетчик показывает 16 млн, и иллюзии тех, кто считал, что народ собрать на фильм денег не сможет, разбились об этот "символический момент".

Действительно, люди жертвовали и 50, и 100 рублей, но некоторые отдавали по 10-20 тыс. и более. А компании переводили гораздо большие суммы – например, 2 млн.

В основном жертвователи были анонимными, но некоторые оставляли и трогательные надписи, вроде: "Зоеньке от Зинаиды Петровны Лукьяновой (82 года)", Зинаида Петровна перевела 161 рубль. "Тая, 5 лет. Симферополь" – 699 руб. Студенты Среднерусского института управления филиала РАНХиГС в г. Орле отправили около 10 тыс. Есть и Владимир Мединский – за ним числится 312 тыс. 743 руб., однофамилец или сам министр стал жертвователем, неизвестно.

В беседе с Накануне.RU сценарист Елизавета Трусевич уже заявляла, что "о Зое надо снимать шедевр или не снимать вообще".

Опасения автора сценария разделяет историк Евгений Спицын.

"Лишь бы все не вылилось в очередной пиар-проект, преследующий цели очернить героев, а не наоборот, так бывает все чаще в последнее время, к сожалению, – сетует Спицын. – У нас много сейчас снимается фильмов про войну, но назвать их шедеврами язык не поворачивается, тот же фильм "Сталинград", например. Есть спецэффекты, а веры в то, что происходит, – нет. Что касается выбора режиссера – картины Кончаловского зачастую политизированы, и он очень хочет получить Оскар. Оскар дается политически удобным фильмам, а кино про Зою Космодемьянскую удобным для американцев никак не может быть, это пример мужества и напоминание о нашем советском прошлом, о партизанах, обо всем, что сегодня на Западе подвергается умолчанию и даже порицанию".

Зоя Космодемьянская погибла от рук фашистов в 18 лет, о ее подвиге по началу даже не знали, но она стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). Перед казнью, после мучительных истязаний, Зоя обратилась к жителям оккупированной деревни с легендарной речью, она призывала бороться с фашистами и не бояться смерти.

"Когда немцы были под Москвой, по решению ГКО органы НКВД создавали разведовательно-диверсионные отряды, активную роль в организации этих отрядов играл московский горком ВЛКСМ, его руководитель лично отбирал членов диверсионных групп, – рассказывает о подвиге Космодемьянской Евгений Спицын. – А задача была простая – разрушать коммуникации противника, потому что в условиях наступающей зимы надо было оставлять, что называется, в открытом поле, потому что это была прямая установка Сталина – уничтожать любые объекты, которые давали бы возможность немцам перезимовать. Решалась проблема глобальная, а не частная".