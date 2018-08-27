На Эльбрусе нашли тело пропавшей более тридцати лет назад альпинистки

в этот день
27.08.18
22:17
В Екб.00:17
Воробьев не решил проблем? Подмосковные города - на первых местах "мусорного" рейтинга
Эксперты усомнились в адекватности Козака из-за заявлений о стоимости бензина
Суд вынес приговор екатеринбуржцу, давшему сдачи кавказцу
Главное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

Тема дня
"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
27.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
27.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
В "Единой России" обрадовались появлению своего логотипа на пакетах с кокаином
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
Вмешательство в выборы? В Бельгии изъяли кокс "от Единой России"
Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 671

На Эльбрусе нашли тело пропавшей более тридцати лет назад альпинистки
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

гора Эльбрус (2018) | Фото: strana.ru

В Карачаево-Черкессии проводится проверка по факту обнаружения на склоне горы Эльбрус тела женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что обнаруженное тело принадлежит альпинистке, уроженке Ленинградской области Елене Базыкиной. При ней имелись хорошо сохранившиеся паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные воды и обратно, багажная квитанция и некоторые другие документы, по которым удалось идентифицировать женщину 1951 года рождения.

В ходе проверки также выяснилось, что Базыкина на момент гибели находилась в составе группы в количестве пяти человек, совершившей в апреле 1987 года восхождение на Эльбрус, предположительно, под руководством инструктора по фамилии Лыков.

В пресс-службе СКР отметили, что поиски пропавших альпинистов проводились после того, как группа по истечении времени не вернулась в лагерь, однако безрезультатно. Теперь же обнаружение стало возможным в результате обильного таяния ледников Эльбруса в течение аномально-тёплого лета.

По предварительным данным судмедэкспертизы, у обнаруженной Базыкиной имеются множественные переломы конечностей и рёбер, характерные при попадании человека под снежную лавину.

На данный момент сотрудники СКР по Карачаево-Черкесскии устанавливают родственные связи погибшей. В свою очередь, сотрудниками республиканского МЧС, при наличии подходящих погодных условий, будут предприниматься попытки по розыску остальных членов пропавшей группы.

гора Эльбрус(2018)|Фото: www.culture.ru

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе, высотой 5642 метра над уровнем моря, самая высокая горная вершина России и Европы. Стекающая с его склонов талая ледниковая вода питает такие крупные реки северокавказского региона, как Кубань, Малка и Баксан.

Другие новости по темам: СКР, Эльбрус, гора, вулкан, Кавказ, Карачаево-Черкессия, альпинистка
27.08.2018 20:20 Мск | Георгий Малания
22:20 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Эльбрусе нашли тело пропавшей более тридцати лет назад альпинистки
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+