На Эльбрусе нашли тело пропавшей более тридцати лет назад альпинистки

В Карачаево-Черкессии проводится проверка по факту обнаружения на склоне горы Эльбрус тела женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что обнаруженное тело принадлежит альпинистке, уроженке Ленинградской области Елене Базыкиной. При ней имелись хорошо сохранившиеся паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные воды и обратно, багажная квитанция и некоторые другие документы, по которым удалось идентифицировать женщину 1951 года рождения.

В ходе проверки также выяснилось, что Базыкина на момент гибели находилась в составе группы в количестве пяти человек, совершившей в апреле 1987 года восхождение на Эльбрус, предположительно, под руководством инструктора по фамилии Лыков.

В пресс-службе СКР отметили, что поиски пропавших альпинистов проводились после того, как группа по истечении времени не вернулась в лагерь, однако безрезультатно. Теперь же обнаружение стало возможным в результате обильного таяния ледников Эльбруса в течение аномально-тёплого лета.

По предварительным данным судмедэкспертизы, у обнаруженной Базыкиной имеются множественные переломы конечностей и рёбер, характерные при попадании человека под снежную лавину.

На данный момент сотрудники СКР по Карачаево-Черкесскии устанавливают родственные связи погибшей. В свою очередь, сотрудниками республиканского МЧС, при наличии подходящих погодных условий, будут предприниматься попытки по розыску остальных членов пропавшей группы.

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе, высотой 5642 метра над уровнем моря, самая высокая горная вершина России и Европы. Стекающая с его склонов талая ледниковая вода питает такие крупные реки северокавказского региона, как Кубань, Малка и Баксан.