Минэнерго РФ не видит рисков роста цен на бензин в 2019 году

Минэнерго РФ не видит рисков роста цен на бензин благодаря введению демпфирующего механизма, заявил глава ведомства Александр Новак.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российское правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тыс. рублей и 3,7 тыс. рублей на тонну соответственно.

По информации ТАСС, Новак отметил, что рост цен на бензин не наблюдается с 31 мая.

"Соответственно, те меры, которые были приняты правительством, <...> приводят к тому, что цены стабильны, — подчеркнул министр, добавив, что министерство не видит рисков.

Напомним, в июне из-за резкого роста цен на бензин кабмин решил снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле. Цены на АЗС, по данным Росстата, увеличиваться перестали.