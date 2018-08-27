Оппозиционера Удальцова вновь госпитализировали

Арестованный оппозиционер Сергей Удальцов госпитализирован с "сильным обезвоживанием", сообщила его супруга Анастасия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения "Левый фронт" на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Спустя несколько дней политика госпитализировали из спецприёмника после его жалобы на боли в почках. Однако уже вскоре он был выписан, поскольку врачи сочли его состояние удовлетворительным.

По словам Анастасии Удальцовой, её муж был доставлен в 67-ю горбольницу утром 26 августа и сейчас находится "в очень слабом состоянии с низким давлением".

"Мне удалось его повидать и передать ваши просьбы прекратить голодовку — он очень признателен за поддержку и обещал подумать", — написала она в Facebook.

Супруга политика выразила надежду, что оппозиционера не выпишут снова спустя сутки, пока он не пройдёт "нормальный курс восстановления".