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Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
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экспертное мнение ;
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Новости
27.08.2018 19:20 Мск (21:20 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Оппозиционера Удальцова вновь госпитализировали
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Сергей Удальцов, пресс-конференция (2017) | Фото: youtube.com

Арестованный оппозиционер Сергей Удальцов госпитализирован с "сильным обезвоживанием", сообщила его супруга Анастасия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 14 августа Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения "Левый фронт" на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Спустя несколько дней политика госпитализировали из спецприёмника после его жалобы на боли в почках. Однако уже вскоре он был выписан, поскольку врачи сочли его состояние удовлетворительным.

По словам Анастасии Удальцовой, её муж был доставлен в 67-ю горбольницу утром 26 августа и сейчас находится "в очень слабом состоянии с низким давлением".

"Мне удалось его повидать и передать ваши просьбы прекратить голодовку — он очень признателен за поддержку и обещал подумать", — написала она в Facebook.

Супруга политика выразила надежду, что оппозиционера не выпишут снова спустя сутки, пока он не пройдёт "нормальный курс восстановления".

Сергей Удальцов(2018)|Фото: Накануне.RU

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27.08.2018 19:20 Мск | Москва | Георгий Малания
21:20 Екб

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Оппозиционера Удальцова вновь госпитализировали
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