В Серовском районе задержали мужчину, находившегося 17 лет в федеральном розыске

В Серовском районе Свердловской области задержан обвиняемый в особо тяжком преступлении, находившийся 17 лет в федеральном розыске, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Уголовное дело было ранее возбуждено по факту инцидента, произошедшего поздним вечером 16 декабря 2001 года. "Тогда из квартиры дома по переулку Садовому в посёлке Марсяты Серовского района в больницу города Краснотурьинска с ножевым ранением живота доставлялся местный житель, 1960 г.р., который через несколько дней после этого, 24 декабря, скончался", - говорится в сообщении.

Фигуранта уголовного дела - мужчину 1962 г. р. - следствие сразу же установило, однако он скрылся после совершения преступления.

Все это время обвиняемый скрывался сначала в одном из посёлков Ивдельского городского округа, после чего перемещался по нескольким союзным республикам, а затем проживал в Удмуртии. Впоследствии мужчина потерял личные документы, был без определённого места жительства, а последние несколько лет он проживал в Екатеринбурге. В мае 2018 обвиняемый вернулся в посёлок Марсяты, где "проживал без регистрации в заброшенных домах, питался овощами с чужих огородов". Мужчина был опознан после того, как в середине августа 2018 года с жалобой на здоровье он пришел к своей супруге, которая вызвала "скорую помощь". На место прибыли и правоохранители.

В настоящее время он арестован. Со слов задержанного, преступление он совершил в состоянии опьянения и причинил приятелю ножевое ранение в результате ссоры из ревности. В квартире тогда находилась сожительница потерпевшего.