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27.08.2018 18:34 Мск (20:34 Екб)
политика | В России | За рубежом
Посольство РФ: Антироссийские санкции США бесперспективны
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посольство РФ в США (2017) | Фото: www.bbc.com

Антироссийские санкции не отвечают интересам ни российского, ни американского народов, заявили в посольстве РФ в США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ограничения Вашингтона, вступившие сегодня в силу, связаны с так называемым "делом Скрипалей". Они ограничивают российско-американское взаимодействие гуманитарной помощью и поставками продовольствия.

В посольстве РФ считают, что принятие подобных решений в США сопровождается игнорированием призывов Москвы к диалогу и без каких-либо реальных доказательств "вины России".

"Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов", — говорится в сообщении в Facebook.

В российском дипведомстве добавили, что сложившаяся ситуация представляет собой "реализацию худших сценариев Холодной войны". Вместе с тем подчёркивается, что "Россия может" выстоять под "грубым давлением Вашингтона".

"Американская общественность должна знать, что санкции в отношении России безрезультатны и бесперспективны. Они не отвечают интересам ни российского, ни американского народов", — заключили в посольстве.

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27.08.2018 18:34 Мск | Вашингтон | Георгий Малания
20:34 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 07:47 Мск
Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступили в силу

Ранее 25.08.2018 08:40 Мск
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Ранее 24.08.2018 06:00 Мск
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Посольство РФ: Антироссийские санкции США бесперспективны
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