Посольство РФ: Антироссийские санкции США бесперспективны

Антироссийские санкции не отвечают интересам ни российского, ни американского народов, заявили в посольстве РФ в США.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ограничения Вашингтона, вступившие сегодня в силу, связаны с так называемым "делом Скрипалей". Они ограничивают российско-американское взаимодействие гуманитарной помощью и поставками продовольствия.

В посольстве РФ считают, что принятие подобных решений в США сопровождается игнорированием призывов Москвы к диалогу и без каких-либо реальных доказательств "вины России".



"Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов", — говорится в сообщении в Facebook.

В российском дипведомстве добавили, что сложившаяся ситуация представляет собой "реализацию худших сценариев Холодной войны". Вместе с тем подчёркивается, что "Россия может" выстоять под "грубым давлением Вашингтона".



"Американская общественность должна знать, что санкции в отношении России безрезультатны и бесперспективны. Они не отвечают интересам ни российского, ни американского народов", — заключили в посольстве.