Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Документом принимается предложение правительства РФ о соответствующем праздновании в 2021 году.

Глава государства рекомендовал органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса.

Отметим, с просьбой подписать соответствующий указ к Путину в ходе рабочей встречи обратился врио главы Кемеровской области Сергей Цивилёв. Встреча состоялась по завершении поездки президента в Кемеровскую область. По словам Цивилева, такой указ дал бы дополнительный толчок в развитии региона. "Мы все хотим его сделать одним из самых преуспевающих, и нас всё это объединяет вместе, весь Кузбасс", - сказал чиновник.

Также Цивилев рассказал Путину о первых результатах своей работы и будущих планах на этом посту.