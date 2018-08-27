Более полумиллиона рублей вернули уральские таможенники иностранцам через систему Tax Free

Наибольшей популярностью система Tax Free пользуется у китайцев — за это лето от них поступило 39 заявок на возврат налога на сумму 484 тысячи рублей, а это означает, они потратили в уральских магазинах свыше 2,5 миллиона рублей. Всего Tax Free в аэропорту Кольцово воспользовались 56 иностранцев.

"Иностранцы покупают сумки, часы, косметику, очки, одежду и обувь, — рассказал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков, — Как правило, большая часть покупок делается в самых крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге, где больше всего магазинов подключено к системе Tax Free. В Екатеринбурге тоже есть такие торговые точки — чаще всего те, что реализуют продукцию известных мировых брендов". По словам Анатолия Тимощенкова, иностранцам выгодно покупать брендовые вещи в нашей стране из-за курса валют.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово, система Tax Free заработала в Екатеринбурге накануне проведения матчей чемпионата мира по футболу. А тестировать ее начали с февраля этого года. "В аэропорту есть специальное помещение, куда иностранцы приходят и приносят чеки от покупок. Сумма должна быть не меньше 10 тысяч рублей с учетом НДС. Причем покупки должны быть совершены в течение одного дня. Система распространяется не на все виды товаров, например за ее рамками остается подакцизная продукция — автомобили, сигареты и алкоголь. Зато с покупки техники, одежды или ювелирных изделий можно вернуть 18% стоимости и 10% с продуктов, лекарств или книг", — рассказали в Кольцово.

Наиболее активно в Tax Free обращались иностранцы после чемпионата мира по футболу. Так, по данным Уральского таможенного управления, один футбольный фанат из Египта вернул 4,5 тысячи рублей, два гостя из Франции в общей сложности получили обратно 22 тысячи рублей. Кроме того, поступали заявки на частичный возврат денежных средств от граждан Турции, ОАЭ, Финляндии и Чехии.

Процесс возврата денежных средств занимает некоторое время, поскольку специалистам, ответственным за возврат средств иностранцам, сначала нужно проверить, действительно ли человек совершил покупку или, к примеру, просто нашел где-то чужой чек. "После оформления всех документов специалисты сделают запрос в магазин, где должны подтвердить, что иностранец приобрел у них товар, и только после этого денежные средства будут отправлены ему на банковскую карту", — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Отметим, что системой Tax Free могут пользоваться не все граждане иностранных государств. Ее действие не распространяется на страны, входящие в Евразийский экономический союз, который включает в себя Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.