Уральские работодатели заманивают сотрудников бесплатным фитнесом и едой

Чаще всего нематериальные бонусы предлагают сотрудникам IT-компаний, выяснили в HeadHunter.

Работодатели Свердловской области в стремлении выиграть конкуренцию за квалифицированные кадры все чаще используют не только материальные стимулы для удержания и привлечения персонала, но и дополнительные опции, в частности бонусы в виде вкусной еды.

По данным HeadHunter, количество вакансий, в которых компании предлагали потенциальным сотрудникам бесплатные фрукты, печенье, конфеты и сладости, в Свердловской области за год выросло почти в два с половиной раза, а за последние пять лет — в семь раз. Чаще всего упоминания про вкусные бонусы встречаются в вакансиях для IT-специалистов (45% от всех подобных упоминаний), для специалистов сферы продаж (25,8%) и маркетинга (9,5%). Если посмотреть на отраслевую принадлежность компаний, подобную заботу о сотрудниках обычно проявляют работодатели из области IT, системной интеграции и интернета (46% вакансий).

Компании не забывают и о более существенных преимуществах. Так, в 2018 году на первом месте среди льгот, которые предоставляют своим сотрудникам работодатели Свердловской области, находится компенсация мобильной связи, на втором месте — добровольное медицинское страхование, на третьем — предоставление автомобиля компании.

«Интересно, что уральские компании предлагают геймдизайнеру прямо на работе заниматься в тренажерном зале, специалисту отдела аналитики — расслабляться в релакс-зоне с массажными креслами и огромным аквариумом, руководителю подразделения разработки предлагают оплату парковки или „Екарты“, а маркетологу — корпоративные курсы английского и настольный теннис», — отмечается в исследовании.

По мнению рекрутеров, помогая людям развиваться в профессиональной сфере и в личной жизни, работодатели получают более лояльных, заинтересованных и мотивированных сотрудников.