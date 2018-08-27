Минэнерго РФ: Объёмы нефтедобычи вернутся к июльскому уровню

Россия в августе 2018 года сохранит добычу нефти в рамках соглашения о её частичном восстановлении на уровне июля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне ОПЕК+ договорилась об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки. С 2016 г., когда было достигнуто соглашение о "заморозке" добычи, фактическое сокращение добычи нефти стран-участниц договора составило 2,8 млн баррелей.

По информации ТАСС, Новак уверен — июльские показатели будут восстановлены. Отметим, в тот период объёмы нефтедобычи были на уровне в 259 тыс. баррелей.

"В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — отметил министр.