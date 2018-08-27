Оператор Tele2 завершил работу по отмене внутрисетевого роуминга

Оператор мобильной связи Tele2 завершил работу по отмене внутрисетевого роуминга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что оператор провел работу, опережая установленный ФАС срок 31 августа.

Как сообщало Накануне.RU, ранее было отмечено, что крупнейшие мобильные операторы России - МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 - отменит внутрисетевой роуминг в ближайшие дни.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.