Социологи отметили рост ксенофобных настроений в России

За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, по данным опроса "Левада-центра".

Наиболее негативная дистанция наблюдается в отношении цыган — 43% респондентов "не пускали бы" их в Россию, далее следуют выходцы из Африки и Средней Азии — 33% и 30% соответственно, по 27% опрошенных "не пускали бы" в страну чеченцев и китайцев, и наименее жёсткая дистанция наблюдается в отношении украинцев и евреев — 22% и 15% соответственно. Доля опрошенных, которые "не пускали бы" в Россию все семь предложенных этнических категорий, составила 8% от выборки в целом.

Комментируя отдельно группу радикально-ксенофобно настроенных респондентов, социологи отмечают среди них высокую степень поддержки лозунга "Россия для русских", уточняя, что 60% таковых высказывают одобрение самому радикальному варианту "Поддерживаю, её давно пора осуществить". Ещё больше представителей данной группы россиян (91%) поддерживают ограничение притока трудовых мингрантов и одобряют дискриминационные объявления о сдаче жилья или о найме на работу по этническому или религиозному признаку.

При этом, по данным "Левада-центра", наблюдается в целом снижение антисемитских настроений за последние восемь лет. Так, 6% респондентов выразили готовность видеть евреев среди членов своих семей (против 2% в августе 2010 года), 8% — среди своих друзей (против 3% в августе 2010 г.), 13% — среди своих соседей (против 8% в августе 2010 г.), 32% — среди жителей России (против 27% в августе 2010 г.), также на 2% уменьшилось количество россиян, которые "не пускали бы" евреев в страну — от 17% до 15%.

Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше, количеством 1600 человек проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.