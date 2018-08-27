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Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
27.08.2018 17:00 Мск (19:00 Екб)
общество | В России
Социологи отметили рост ксенофобных настроений в России
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Левада-центр (2016) | Фото:ru.wikipedia.org

За последний год резко выросла доля россиян, выступающих за ограничение проживания в стране представителей отдельных национальностей, по данным опроса "Левада-центра".

Наиболее негативная дистанция наблюдается в отношении цыган — 43% респондентов "не пускали бы" их в Россию, далее следуют выходцы из Африки и Средней Азии — 33% и 30% соответственно, по 27% опрошенных "не пускали бы" в страну чеченцев и китайцев, и наименее жёсткая дистанция наблюдается в отношении украинцев и евреев — 22% и 15% соответственно. Доля опрошенных, которые "не пускали бы" в Россию все семь предложенных этнических категорий, составила 8% от выборки в целом.

Комментируя отдельно группу радикально-ксенофобно настроенных респондентов, социологи отмечают среди них высокую степень поддержки лозунга "Россия для русских", уточняя, что 60% таковых высказывают одобрение самому радикальному варианту "Поддерживаю, её давно пора осуществить". Ещё больше представителей данной группы россиян (91%) поддерживают ограничение притока трудовых мингрантов и одобряют дискриминационные объявления о сдаче жилья или о найме на работу по этническому или религиозному признаку.

При этом, по данным "Левада-центра", наблюдается в целом снижение антисемитских настроений за последние восемь лет. Так, 6% респондентов выразили готовность видеть евреев среди членов своих семей (против 2% в августе 2010 года), 8% — среди своих друзей (против 3% в августе 2010 г.), 13% — среди своих соседей (против 8% в августе 2010 г.), 32% — среди жителей России (против 27% в августе 2010 г.), также на 2% уменьшилось количество россиян, которые "не пускали бы" евреев в страну — от 17% до 15%.

Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше, количеством 1600 человек проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.

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27.08.2018 17:00 Мск | Москва | Георгий Малания
19:00 Екб

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Социологи отметили рост ксенофобных настроений в России
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