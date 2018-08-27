Зауральская программа "Чистая вода" нуждается в частных инвестициях

В правительстве Зауралья обсудили реализацию региональной программы "Чистая вода".

По мнению замгубернатора области Романа Ванюкова, в сфере водоснабжения и водоотведения основной акцент делается на привлечении частных инвестиций в эту сферу.

В рамках данной программы в Шадринске 5 лет назад велась реконструкция канализации - стоимость строительства составила около 1 млрд рублей. Из этой суммы профинансировано 542,7 млн рублей из бюджетов всех уровней. До конца года года на объекте необходимо освоить еще порядка 147 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Процент готовности очистных сооружений Шадринска на сегодняшний день составляет более 77%. В региональной казне на этот год на продолжение строительства объекта предусмотрено более 220 млн рублей, в бюджете Шадринска - 5,4 млн рублей.