В Челябинске "Единая Россия" запускает платный обучающий курс для кандидатов в депутаты

В Челябинске "Единая Россия" запускает платный обучающий курс по специальности "Политический консалтинг и менеджмент". Учебный курс составлен с учетом опыта успешных избирательных кампаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Принять участие в обучении может каждый желающий, но как отмечают в партии, программа будет интересна руководителям предприятий и бизнеса, действующим и начинающим политикам местного и регионального уровней, а также выпускникам специальностей политология, экономика, социология, менеджмент, журналистика и PR. Стоимость обучения – 20 тыс. руб.

Программу разработали специалисты ЮУрГУ. К обучению привлекут не только преподавателей, но и политиков, и экспертов. Курс рассчитан на 300 часов: 150 аудиторных, 150 самостоятельная работа слушателей программы, направленная на подготовку проекта индивидуальной избирательной кампании. В случае ее успешной защиты, выпускник получит диплом государственного образца о прохождении курса профессиональной переподготовки в сфере политического консалтинга и менеджмента.

По итогам обучения участник получит необходимые компетенции для проведения успешной избирательной кампании любого уровня.