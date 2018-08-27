"Нужны жёсткие меры". Избирком Екатеринбурга будет бороться с незаконной агитацией за "ЕР"

Избирательная комиссия Екатеринбурга будет бороться с незаконной агитацией за партию "Единая Россия". В Роскомнадзор направлено обращение из-за третьего выпуска предвыборной газеты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Агитация свердловского отделения партии "Единая Россия" вновь признана незаконной. Речь идёт о третьем спецвыпуске газеты "уральский задел", в котором сегодня городская избирательная комиссия нашла признаки нарушения избирательного законодательства.



В двух предыдущих выпусках также были выявлены агитационные материалы кандидатов в городскую думу Екатеринбурга первой партийной тройки "Единой России". Тогда избирком решил привлечь к этому вопросу сотрудников полиции и Роскомнадзор по УрФО. Партия отрицает свою причастность к нелегальным выпускам, наказать хотят редакцию газеты.

Как было сказано сегодня на заседании избирательной комиссии, главный редактор газеты "Уральский задел" утверждает, что он закона не нарушал и теперь отказывается от издания этой газеты, чтобы не бросать тень на партию.

Отметим, что на третий выпуск газеты пожаловался депутат-коммунист Александр Ивачев, а также уполномоченный представитель "Единой России". Газета вышла 16 августа, уже после того, как появились жалобы на два предыдущих выпуска.