Кабмин исключил возможность принятия устава МГУ коллективом и учащимися вуза

Коллектив МГУ им. М.В. Ломоносова и студенты больше не будут принимать устав вуза. Соответствующие изменения отражены в постановлении правительства РФ от 24 августа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кабмин утвердил данным документом поправки в устав МГУ.

Согласно одной из поправок, вносятся корректировки в пункт 9 (о порядке принятия устава вуза). В частности из этого положения исключены слова "принимаются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Московского университета и обучающихся в Московском университете".

Утратил силу и подпункт устава, который закреплял право его принимать за конференцией научно-педагогических работников. Изменения теперь сможет вносить ученый совет вуза, однако окончательно утверждать устав будет кабмин.