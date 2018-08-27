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Новости
27.08.2018 16:00 Мск (18:00 Екб)
общество | Пермский край
Прикамье профинансирует ремонт больниц в городах Кизеловского угольного бассейна
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Максим Решетников филиал больницы №4 в Губахе (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В городах Кизеловского угольного бассейна активно ремонтируют больницы. В рамках программы развития Пермского края, в частности, в Губахе идет капремонт инфекционного отделения филиала городской клинической больницы №4. В Гремячинске уже готов проект ремонта центральной больницы. В Кизеловской больнице построили новую котельную. За счет этого вдвое сократились текущие затраты учреждения на коммунальные услуги, что позволило улучшить финансирование зарплатного фонда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края. Губахинскую больницу посетил губернатор края Максим Решетников.

За год в инфекционном отделении губахинской больницы лечатся 550 человек. После реконструкции, которая продлится до осени, оно начнет принимать пациентов из трех городов. По слова главного врача ГКБ №4 Андрея Ронзина, пока в отделении идет ремонт, жителей КУБа лечат в Кизеле.

Кроме уже выделенных на реконструкцию 9,7 млн руб. край профинансирует ремонт поликлиник Кизеловского и Гремячинского районов. 5,1 млн руб. направят, в числе прочего, на модернизацию зон регистрации и ожидания приема, а также на организацию многофункциональных кабинетов.

Максим Решетников филиал больницы №4 в Губахе(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Решетников отдельно остановился на доступности узких специалистов в территориях. По его словам, работа в этом направлении идет не так быстро, как хотелось бы. Ожидание приема у оториноларинголога, психиатра, инфекциониста и фтизиатра здесь не превышают дня, а вот чтобы попасть, например, к неврологу или хирургу, иногда надо ждать больше 14 дней. Причина очередей – нехватка специалистов. Для решения этого вопроса в регионе идет целевая подготовка медиков, разрабатывается мотивационная система для привлечения врачей в территории, а также реализуется проект "Выездная поликлиника".

По информации министерства здравоохранения Пермского края, в 2017 г. врачами медучреждений КУБа проведено 19 выездов, принято 1,4 тыс. пациентов, проведено 349 УЗИ-исследований. В этому году врачи уже провели 16 выездов, приняли 1,3 тыс. пациентов, провели 190 УЗИ-исследований. В июне онколог "Пермского краевого онкологического диспансера" принял 23 человека.

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27.08.2018 16:00 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
18:00 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.06.2017 15:56 Мск
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Прикамье профинансирует ремонт больниц в городах Кизеловского угольного бассейна
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