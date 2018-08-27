Прокуратура не нашла самообороны в деле "очкарика" из Екатеринбурга, осужденного за драку

Прокуратура озвучила свою позицию по резонансному делу "очкарика" из Екатеринбурга. В надзорном ведомстве посчитали, что речи о самообороне не идет.

Напомним, сегодня Кировский районный суд вынес приговор 22-летнему Владиславу Рябухину, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя. По словам судьи, черепно-мозговая травма была нанесена по неосторожности, умысла о причинении именно тяжкого вреда не было. Статья "умышленное нанесение вреда здоровью" была переквалифицирована на "неосторожное причинение вреда".

Ранее гособвинение запрашивало для Рябухина два года колонии общего режима. В итоге суд назначил Рябухину 300 часов обязательных работ и более 200 тыс. руб. штрафа - 121 тыс. в пользу фонда обязательного страхования, 30 тыс. Арутюняну на лечение, компенсация морального вреда - 200 тыс. и 57 тыс. на оплату юриста.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, версия стороны защиты о действии Рябухина в состоянии необходимой обороны не нашла своего подтверждения, так как по закону речь о необходимой обороне может вестись только при наличии посягательства, которое угрожает жизни или здоровью обороняющегося.

"В частности, от удара (толчка) потерпевшего у Рябухина никаких повреждений не образовалось, вред здоровью ему причинен не был. Более того, согласно показаниям потерпевшего и допрошенных в суде свидетелей, Рябухин нанес удар в тот момент, когда потерпевший повернулся к подсудимому левой стороной и начал разговаривать со своим другом. Следовательно, никакой реальной угрозы опасаться за свою жизнь и здоровье у Рябухина не имелось", - говорится в официальном заявлении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что численного превосходства у Арутюняна также не имелось, поскольку Рябухин приехал вместе в двумя своими друзьями, а к подъезду тот подошел вместе со своими двумя знакомыми, один из которых является несовершеннолетним. Также в суде было установлено, что Владислав занимался боксом, являлся участником боксерских турниров и у него имеются специальные познания в технике нанесения ударов.

"В связи с переквалификацией действий подсудимого прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней изучит приговор суда и даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования", - заключили в ведомстве.

Напомним, сам Владислав Рябухин, которого СМИ прозвали "очкариком", также намерен обжаловать решение суда, чтобы, по его словам, полностью оправдать себя.