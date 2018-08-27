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экспертное мнение ;
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Новости
27.08.2018 18:20 Мск (20:20 Екб)
наука и техника | За рубежом
В Китае с воды поднялся крупнейший самолёт-амфибия
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Китайский самолёт-амфибия AG600 (2018) | Фото: http://news.163.com

Китайский самолёт-амфибия AG600 "Куньлун" ("Водный дракон") совершил первый успешный взлёт с воды. Сообщается, что в ходе испытательного полёта он пересёк воздушное пространство трёх китайских провинций – Гуандун, Хунань и Хубэй. Китайские СМИ отмечают, что сейчас в стране существует большая потребность на этот крупнейший самолёт-амфибию – AG600 может использоваться для борьбы с лесными пожарами и для нужд спасения на воде.
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Данная машина стала первым крупным гражданским самолётом, разработанным в Китае в соответствии с требованиями CCAR25.

Первый успешный полёт с сухопутного аэродрома состоялся в декабре прошлого года. Однако взлёт с водной поверхности представляет собою более сложную процедуру, требующую более тщательной подготовки.

Согласно опубликованным данным, AG600 способен развивать скорость до 500 км/ч и осуществлять взлёт-посадку на воде с волнами высотой до двух метров. В качестве спасательного самолёта он может принять до пятидесяти человек за рейс, а для тушения пожаров – 12 тонн воды, которые набирает всего за 20 секунд.

Глава Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с Накануне.RU напомнил, что до 1990-х гг. мы были абсолютно несопоставимыми странами-производителями авиационной техники. Как отмечает эксперт, Китай отставал от нас по всем параметрам – "он ничего приличного не делал, не проектировал, не строил", но за прошедшее время мы по отношению к Китаю регрессировали.

КНР сейчас выпускает и летательные, и космические аппараты, уже заканчивает строительство нового авианосца, который будет нести внушительную авиагруппу. Ухудшилась и наша статистика по авиаперевозкам – Олег Смирнов отметил, что мы в 1990 г. перевозили 140 млн пассажиров, а КНР не перевозила и 100 млн. В прошлом году мы перевезли 105 млн пассажиров, а китайцы – 600 млн.

"Вот цена "революции", которая произошла в 1991 г. у нас. В советское время у нас были лучшие самолёты-амфибии в мире, и до сих пор они считаются таковыми, и до сих пор наши самолёты-амфибии приглашают для тушения пожаров в страны и Европы, и всего мира. Мы свернули гражданское самолётостроение, а они, наоборот, строят гражданские самолёты, в том числе и амфибии. Для любого государства самолёты, садятся на водное пространство – море, океан, озеро и т.д. – это великое авиационное дело. Китай – не исключение", – подчеркнул Олег Смирнов.

Кроме того эксперт напомнил, что китайцы сумели переработать и некоторые советские разработки, незаслуженно забытые на родине, например Ан-24, у которого они заменили частично крыло, частично киль, назвали по-своему, и сейчас за этим самолётом "стоит очередь". "Поэтому китайцы – молодцы, они учатся у всего мира и сейчас они обгоняют нас по всем параметрам. Китай ведёт политику аэрофикации своей страны очень грамотно – так же как мы вели такую политику до 1991 г.", – отметил он.

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27.08.2018 18:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:20 Екб

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В Китае с воды поднялся крупнейший самолёт-амфибия
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