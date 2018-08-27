Украина планирует резко увеличить военные расходы

В 2019 году военные расходы Украины вырастут в 2,5 раза по сравнению с текущим годом. Такие планы озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланированы разработка и закупка современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов, усиление системы ПВО и авиации.

В 2018 году на военные нужды на Украине было выделено 83 млрд грн. Турчинов планирует повысить расходы до 200 млрд ($7 млрд).

Как сообщало Накануне.RU, в конце июня он пообещал создать в стране дополнительную армию.