Чтобы курганские школьники не напились, в городе 1 сентября запретили продавать алкоголь

В Кургане 1 сентября нельзя будет купить спиртные напитки.

В День знаний будет запрещена продажа пива и другой алкогольной продукции с 8.00 до 23.00, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Продажа спиртного будет запрещена в организациях розничной торговли, также нельзя будет приобрести алкоголь на вынос и в общепите.

Полиции рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.

Последний раз продажу спиртного запрещали в День города 25 августа.