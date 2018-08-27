В Екатеринбурге дольщики ЖК "Кольцовский дворик" готовы объявить голодовку

В Екатеринбурге дольщики жилого комплекса "Кольцовский дворик" готовы объявить голодовку. По словам жителей, условия акции обговариваются, толкает их на это то, что они не видят заявленных изменений на стройплощадке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас готовимся и обсуждаем, как будет проходить голодовка, где и сколько человек по факту сможет участвовать. Всё-таки есть и кормящие мамы, и люди пожилого возраста, и те, кто не может постоянно находиться на объекте из-за работы", - рассказали дольщики.

Ранее люди уже неоднократно выходили на митинги и устраивали акции протеста. Одна из них прошла 25 августа у министерства строительства Свердловской области.

Строительство ЖК началось в 2013 г. По задумке, "Кольцовский дворик" должен был состоять из пяти жилых домов. По данным свердловского минстроя, на площадке начато возведение трех из запланированных пяти жилых домов. Готовность дома №4 составляет 80%, готовность домов № 1 и № 2 составляет 10%. Строительство планируется закончить в 2019 г., хотя обещали в 2016 г.

На данный момент количество пострадавших уральцев - 401 человек. Некоторые дольщики уже обменяли свои права на жилье в долгострое на готовые квартиры в ЖК "Рощинский". Сейчас люди, которые заключили сделки на обмен, принимают квартиры у застройщиков, и в ближайшее время смогут переехать.

По словам уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, люди действительно получат квартиры в ЖК "Рощинский", а тем, кому такие условия не подходят - остаётся ждать сдачи дома в 2019 г. Строительство затягивается из-за того, что затягивается поиск нового застройщика, возможно, результаты переговоров будут известны после 10 сентября.

"Я бы очень хотела, чтобы все понимали, что голодовка в мире признаётся законной, если власти совсем не обращают внимание на людей. В данной ситуации проведено очень многом работы. В этой голодовке нет необходимости. Больше 100 квартир люди получат в ЖК "Рощинский". В сентябре будет расширен этот круг людей, которые смогут в первую очередь поселиться в этих домах. Очень трудная ситуация с землёй, которую обещала область для застройщика, но пока не выделила её. Компания очень хорошая. После 10 сентября все вопросы по земле урегулируются", - пояснила Накануне.RU Мерзлякова.

Она также попросила людей не тратить своё время и силы на голодовку.

"Про них никто не забыл, ведутся поиски новых ресурсов, чтобы найти качественного застройщика. Я бы спросила с тех, кто предоставлял землю, но силовые органы потом найдут, с кого спросить за это", - сказала она.

Группой компаний "Форум-Групп" были выполнены работы по комплексному обследованию домов № 1 и 4 и были произведены расчеты по стоимости завершения строительства. Планируется передача объектов незавершенного строительства и строительной площадки новому инвестору, в качестве которого далее выступит АО "САИЖК".

Отметим, что похожая ситуация была и с ЖК "Кольцовский". Пайщики долгостроя 10 августа 2017 г. объявили голодовку и прекратили её 28 августа. Строительство ЖК было начато в четвертом квартале 2012 г., планировалось, что оно будет завершено во втором квартале 2015 г. По заявлениям минстроя, ЖК "Кольцовский" должны сдать до конца текущего года. Было принято решение, что строительство дома будет осуществлять "Виктория инвест", а финансировать – компания "PRINZIP".