в этот день
27.08.18
19:37
В Екб.21:37
Воробьев не решил проблем? Подмосковные города - на первых местах "мусорного" рейтинга
Эксперты усомнились в адекватности Козака из-за заявлений о стоимости бензина
Суд вынес приговор екатеринбуржцу, давшему сдачи кавказцу
Главное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

Тема дня
"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
27.08.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
27.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
В "Единой России" обрадовались появлению своего логотипа на пакетах с кокаином
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
Вмешательство в выборы? В Бельгии изъяли кокс "от Единой России"
Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 666



Новости
27.08.2018 18:20 Мск (20:20 Екб)
политика | В России
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг, Путин, Медведев, Матвиенко (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент РФ Владимир Путин завтра может объявить о смягчении пенсионной реформы. О том, что соответствующее заявление глава государства сделает 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области, сообщают российские СМИ со ссылкой на "источники в Кремле".
Читайте также:

Инсайдеры через интернет-каналы также распространяют информацию, согласно которой президент продемонстрирует сопричастность ко всем решениям, даже непопулярным, тем дав очередной посыл всем элитным группам внутри страны и за ее пределами, что он готов нести ответственность за все свои шаги. Авторство идеи приписывают руководителю Администрации президента (АП) Антону Вайно и секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, а ее исполнением, по слухам, займется первый заместителю руководителя АП Сергею Кириенко.

При этом в АП якобы рассматривается вопрос о внесении президентом в ГД РФ компромиссного предложения по пенсионному возрасту, подразумевающего его увеличение до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас планируется еще более шоковый вариант – до 65 и 63 соответственно).

Сможет ли Путин подсластить "горькую пилюлю" пенсионной "реформы", предложенную премьером Дмитрием Медведевым, большой вопрос. Ведь за инициативой федерального правительства прочно закрепился "статус" антинародной, на этом фоне доверие к власти падает.

По мнению политолога Сергея Комарицына, пропаганда в официальных СМИ, призванная сформировать образ "бодрых стариков, желающих трудиться", лишь раздражает людей.

"Такой пропагандистский подход, на мой взгляд, совершенно неуместен, ведь все понимают, что пенсионная "реформа" в существующем виде ничего хорошего населению не сулит, – сказал Накануне.RU эксперт. – Это действительно самая главная тема в политической повестке дня, и президент должен как-то реагировать, дальше тянуть паузу неприлично".

Напомним, 15 июня этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможно, сам того не желая, "подставил" Путина, обесценив обещания главы государства, данные им в 2005 г. о том, что тот не станет поднимать пенсионный возраст "пока находится у власти".

"Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, – сказал Песков. – Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры – а ни одна страна не существует в вакууме, – и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни".

Тогда же представитель Кремля добавил, что президент не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста.

"Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ, – подчеркнул Песков. – Президент не принимает участия в этой проработке".

При этом премьер Дмитрий Медведев уже несколько недель не появляется на публичных мероприятиях. А сам Путин в последние недели отметился участием в свадьбе в Австрии и отдыхом в Тыве, насколько можно судить, "реформой" он и правда так и не занимался.

"Теперь заявление Путина, если оно состоится, можно будет рассматривать в предвыборном контексте [9 сентября в этом году в России – Единый день голосования], а также в связи с предстоящим рассмотрением пенсионного законопроекта Госдумой во втором чтении, – считает политолог. – До сих пор, даже в ходе обсуждения в парламенте, слушания по этому вопросу не расставили точки над i: дельные предложения звучали, но они затерялись среди общей массы тех, кто выступает за "реформу". В любом случае инициатива должна быть за верховным правителем. Предполагаю, что о серьезных шагах, направленных, например, на отмену инициативы правительства, мы не услышим, скорее всего, речь пойдет о каком-то смягчении этой так называемой "реформы".

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин считает уместным обсуждать не футурологию вокруг того, что скажет Путин, а прикладную ситуацию.

"Смысл этой "реформы" заключается в том, чтобы в ближайшие полтора десятка лет дополнительно выдавить на рынок труда 17 млн человек, – сказал Накануне.RU Шеин. – Если сегодня у нас число людей работоспособного возраста составляет 81 млн, то в условиях демографических изменений количество людей в этом возрастном диапазоне сокращается на 3 млн, а на рынок труда дополнительно выталкивается 17 млн. Соответственно, емкость этого рынка будет не 81 млн, а около 95 млн человек".

Депутат Госдумы задался вопросом: есть ли работа для такого количества граждан? И назвал "очевидным" ответ – "нет".

"Работы не будет, – прогнозирует Шеин, – мест на рынке труда станет меньше, чем сейчас".

Причины эксперт видит в технологических изменениях, когда работников низкой и средней квалификации постепенно замещают "умные" машины: вместо ручного сбора овощей – комбайны, вместо охранников – системы видеокамер и электронных ключей, вместо продавцов и банковских сотрудников – терминалы и так далее.

"В этих условиях любое повышение пенсионного возраста означает рост безработицы, что ведет к снижению реальной заработной платы, рождаемости, покупательного спроса, повышению преступности и, соответственно, буксованию, а то и падению валового национального продукта", – констатировал парламентарий, отметив, что ни о каких содержательных изменениях, кроме сохранения пенсионного возраста в существующем виде, рассуждать не приходится.

"Возможно, в Администрации президента и вынашивают планы смягчения пенсионной "реформы", – предположил эксперт, – но все это "вынашивание" должно строиться на научной, исследовательской, экономической основе, а ее-то как раз и нет, потому что допущены [к проведению "реформы"] только неолиберальные эксперты, а у них идеология простая – урезать все госрасходы".

Другие новости по темам: Владимир Путин, пенсионная реформа, Олег Шеин, Сергей Комарицын
27.08.2018 18:20 Мск | Андрей Яловец
20:20 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 11:02 Мск
СМИ: Собянин сохранит региональные льготы московским пенсионерам

Ранее 23.08.2018 14:03 Мск
Песков - о возможном смягчении пенсионной "реформы" Путиным: Пока мне нечего сказать

Ранее 20.08.2018 19:15 Мск
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста

Ранее 20.08.2018 16:06 Мск
Тюменское отделение "ЕР" предлагает сохранить действующие пенсионные нормы для коренных народов Севера

Ранее 20.08.2018 14:54 Мск
В "ЕР" предлагают давать дополнительные отпуска людям предпенсионного возраста

Ранее 20.08.2018 05:54 Мск
В России насчитывается около 40 процентов работающих пенсионеров

Ранее 15.08.2018 14:00 Мск
СМИ: Идет обсуждение о сохранении льгот в прежних границах пенсионного возраста

Ранее 15.08.2018 10:07 Мск
Эксперт: Референдум о пенсионной "реформе" не дадут провести под флагом одной партии








Добавить комментарий:

Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+