Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

Президент РФ Владимир Путин завтра может объявить о смягчении пенсионной реформы. О том, что соответствующее заявление глава государства сделает 28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области, сообщают российские СМИ со ссылкой на "источники в Кремле".

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Инсайдеры через интернет-каналы также распространяют информацию, согласно которой президент продемонстрирует сопричастность ко всем решениям, даже непопулярным, тем дав очередной посыл всем элитным группам внутри страны и за ее пределами, что он готов нести ответственность за все свои шаги. Авторство идеи приписывают руководителю Администрации президента (АП) Антону Вайно и секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, а ее исполнением, по слухам, займется первый заместителю руководителя АП Сергею Кириенко.

При этом в АП якобы рассматривается вопрос о внесении президентом в ГД РФ компромиссного предложения по пенсионному возрасту, подразумевающего его увеличение до 63 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас планируется еще более шоковый вариант – до 65 и 63 соответственно).

Сможет ли Путин подсластить "горькую пилюлю" пенсионной "реформы", предложенную премьером Дмитрием Медведевым, большой вопрос. Ведь за инициативой федерального правительства прочно закрепился "статус" антинародной, на этом фоне доверие к власти падает.

По мнению политолога Сергея Комарицына, пропаганда в официальных СМИ, призванная сформировать образ "бодрых стариков, желающих трудиться", лишь раздражает людей.

"Такой пропагандистский подход, на мой взгляд, совершенно неуместен, ведь все понимают, что пенсионная "реформа" в существующем виде ничего хорошего населению не сулит, – сказал Накануне.RU эксперт. – Это действительно самая главная тема в политической повестке дня, и президент должен как-то реагировать, дальше тянуть паузу неприлично".

Напомним, 15 июня этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, возможно, сам того не желая, "подставил" Путина, обесценив обещания главы государства, данные им в 2005 г. о том, что тот не станет поднимать пенсионный возраст "пока находится у власти".

"Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, – сказал Песков. – Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры – а ни одна страна не существует в вакууме, – и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни".

Тогда же представитель Кремля добавил, что президент не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста.

"Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ, – подчеркнул Песков. – Президент не принимает участия в этой проработке".

При этом премьер Дмитрий Медведев уже несколько недель не появляется на публичных мероприятиях. А сам Путин в последние недели отметился участием в свадьбе в Австрии и отдыхом в Тыве, насколько можно судить, "реформой" он и правда так и не занимался.

"Теперь заявление Путина, если оно состоится, можно будет рассматривать в предвыборном контексте [9 сентября в этом году в России – Единый день голосования], а также в связи с предстоящим рассмотрением пенсионного законопроекта Госдумой во втором чтении, – считает политолог. – До сих пор, даже в ходе обсуждения в парламенте, слушания по этому вопросу не расставили точки над i: дельные предложения звучали, но они затерялись среди общей массы тех, кто выступает за "реформу". В любом случае инициатива должна быть за верховным правителем. Предполагаю, что о серьезных шагах, направленных, например, на отмену инициативы правительства, мы не услышим, скорее всего, речь пойдет о каком-то смягчении этой так называемой "реформы".

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин считает уместным обсуждать не футурологию вокруг того, что скажет Путин, а прикладную ситуацию.

"Смысл этой "реформы" заключается в том, чтобы в ближайшие полтора десятка лет дополнительно выдавить на рынок труда 17 млн человек, – сказал Накануне.RU Шеин. – Если сегодня у нас число людей работоспособного возраста составляет 81 млн, то в условиях демографических изменений количество людей в этом возрастном диапазоне сокращается на 3 млн, а на рынок труда дополнительно выталкивается 17 млн. Соответственно, емкость этого рынка будет не 81 млн, а около 95 млн человек".

Депутат Госдумы задался вопросом: есть ли работа для такого количества граждан? И назвал "очевидным" ответ – "нет".

"Работы не будет, – прогнозирует Шеин, – мест на рынке труда станет меньше, чем сейчас".

Причины эксперт видит в технологических изменениях, когда работников низкой и средней квалификации постепенно замещают "умные" машины: вместо ручного сбора овощей – комбайны, вместо охранников – системы видеокамер и электронных ключей, вместо продавцов и банковских сотрудников – терминалы и так далее.

"В этих условиях любое повышение пенсионного возраста означает рост безработицы, что ведет к снижению реальной заработной платы, рождаемости, покупательного спроса, повышению преступности и, соответственно, буксованию, а то и падению валового национального продукта", – констатировал парламентарий, отметив, что ни о каких содержательных изменениях, кроме сохранения пенсионного возраста в существующем виде, рассуждать не приходится.

"Возможно, в Администрации президента и вынашивают планы смягчения пенсионной "реформы", – предположил эксперт, – но все это "вынашивание" должно строиться на научной, исследовательской, экономической основе, а ее-то как раз и нет, потому что допущены [к проведению "реформы"] только неолиберальные эксперты, а у них идеология простая – урезать все госрасходы".