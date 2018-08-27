Путин снова провел выходные в Туве. "Походил по горам, полюбовался красотами"

Президент России Владимир Путин провел эти выходные, отдыхая в Туве.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, компанию президенту составили министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ РФ Александр Бортников. Также его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По словам Пескова, по пути в Кемерово Путин решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее.

"Походил по горам, полюбовался красотами", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Как заверил Песков, все фото- и видеоматериалы из поездки Путина будут опубликованы в течение дня.

Напомним, в августе прошлого года Владимир Путин также провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой. Президент два часа "гонялся за щукой", которую никак не мог подстрелить, но в итоге своего добился.