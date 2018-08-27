Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт Шария

Социальная сеть Facebook удалила аккаунт известного блогера Анатолия Шария, на который были подписаны 280 тыс. человек. Об этом сообщила его жена Ольга.

На своей странице в Facebook она написала, что блог Анатолия удалили "без объяснения причин, без писем, без уведомлений".

Напомним, Шарий специализируется на обличении властей Киева. Сам он сообщил газете "Взгляд", что атака совпала с заявлением президента Украины Петра Порошенко об информационной войне. По словам Шария, все это делается через "своих" модераторов на Facebook.

Анатолий Шарий - украинский журналист, видеоблогер, автор публикаций об организованной преступности на Украине в 2008-2011 годах, политический беженец в Евросоюзе.

16 июля 2013 года Шарий был арестован в Нидерландах Интерполом по запросу украинских властей. 18 июля МИД Украины сделал заявление о возможной экстрадиции Шария. Однако в этот же день суд Нидерландов отказал Украине в экстрадиции.