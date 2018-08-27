Киев: Украина не будет разрывать с Россией соглашение по Азовскому морю

О разрыве соглашения с Россией по Азовскому морю "не может быть и речи". Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает в Twitter пресс-служба МИД.

По ее словам, это "даст возможность России заявить о территориальном споре".

Как сообщало Накануне.RU, 11 июля в Верховную раду был внесен проект постановления о немедленной денонсации Договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного 24 декабря 2003 года. В нем Азовское море определено как "внутренние исторические воды" двух стран.

В связи с воссоединением Крыма с Россией этот договор уже не устраивает Украину, где периодически призывают его разорвать из-за задержания и досмотра российскими пограничниками судов, направляющихся в украинские порты на Азовском море.

На днях в Киеве заявили, что Россия полностью перестала пропускать суда в украинские порты. Хотя 21 августа Киев уже второй раз признал законность действий России в Азовском море.