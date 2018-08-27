В Челябинске разработали мобильное приложение по благоустройству

В Челябинске появится мобильное приложение "Гражданский контролер", с помощью которого горожане смогут оперативно обращаться в органы власти со своими замечаниями по реализации проекта "Комфортная городская среда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Каждый житель сможет сфотографировать на смартфон некачественно выполненные работы и сопроводить фото краткой аннотацией. Фотография по системе геолокации автоматически поступает в районные администрации, депутатам, в управляющие компании. Нарушения будут устранены, а заявитель получит отчет о проделанной работе.

Сначала приложение будет охватывать только дворы и общественные территории, но в дальнейшем планируется его распространить на весь Челябинск.