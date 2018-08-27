Партию "Гражданская платформа" сняли с выборов в Екатеринбурге

Причиной такого решения стало то, что 27 кандидатов этой партии отказались от участия в выборах, а это большая часть от числа заявленного списка.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд снял с выборов в местный парламент "Партию пенсионеров", список которой возглавлял Евгений Зяблицев. Избрание Зяблицева председателем свердловского отделения РППС признали нелегитимным также как и все принятые им решения – в том числе и выдвижение списка кандидатов.

Таким образом, уже две партии выпадают с выборов в уральской столице, которые пройдут 9 сентября.