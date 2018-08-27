В Томской области погиб подросток с Ямала, приехавший из округа на велосипеде

Подросток из Ноябрьска доехал на велосипеде до Александровского района Томской области. Позже его тело нашли в одной из местных рек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

26 июня 17-летний подросток уехал из Ноябрьска на велосипеде. Он приехал в Александровский район Томской области, где несколько дней прожил в гостинице. После он направился в сторону города Стрежневой Томской области.

18 июля в реке Ларь-Еган, в 1,5 км от деревни Ларино, нашли тело. По результатам нескольких, в том числе генотипоскопической, экспертиз стало ясно, что оно принадлежит пропавшему ямальцу.

Продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство". Следователи просят всех, кто может рассказать что-либо о смерти подростка, позвонить по номеру дежурной службы 951-985-99-79 или по телефону доверия 8-800-301-15-77.