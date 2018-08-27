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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
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политика  |  комментариев: 1
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
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экспертное мнение ;
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Новости
27.08.2018 15:35 Мск (17:35 Екб)
спорт | Пермский край
Власти Прикамья передумали сокращать финансирование спортивным клубам
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(2004) | Фото: spb.kulichki.net

Власти Пермского края отказались от сокращения финансирования профессиональных спортивных клубов. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства Антон Клепиков. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого минспорта.
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В 2019 г. каждый спортивный клуб получит субсидию не меньше, чем в этом году. Напомним, сумма поддержки клубам в 2018 г. составила 362 млн руб.

Ранее министр спорта Владимир Епанов заявлял, что ежегодное сокращение финансирования спортивных клубов на 5% будет продолжено. Соответствующее решение было принято еще при прошлом министре спорта Олеге Глызине.

Аргументируя необходимость таких изменений краевые власти ссылались на федеральный тренд, по которому профессиональные клубы должны зарабатывать самостоятельно.

Напомним в прошлом году ряд профессиональных клубов столкнулся с недостатком финансирования. На проблемы жаловался и футбольный клуб "Амкар", который не смог пройти в премьер-лигу из-за накопленных долгов и принял решение о прекращении существования. Хоккейный клуб "Молот-Прикамья", напротив, сумел погасить все имеющиеся задолженности и найти спонсоров

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27.08.2018 15:35 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:35 Екб

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Власти Прикамья передумали сокращать финансирование спортивным клубам
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