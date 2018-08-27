Власти Прикамья передумали сокращать финансирование спортивным клубам

Власти Пермского края отказались от сокращения финансирования профессиональных спортивных клубов. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства Антон Клепиков. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого минспорта.

В 2019 г. каждый спортивный клуб получит субсидию не меньше, чем в этом году. Напомним, сумма поддержки клубам в 2018 г. составила 362 млн руб.

Ранее министр спорта Владимир Епанов заявлял, что ежегодное сокращение финансирования спортивных клубов на 5% будет продолжено. Соответствующее решение было принято еще при прошлом министре спорта Олеге Глызине.

Аргументируя необходимость таких изменений краевые власти ссылались на федеральный тренд, по которому профессиональные клубы должны зарабатывать самостоятельно.

Напомним в прошлом году ряд профессиональных клубов столкнулся с недостатком финансирования. На проблемы жаловался и футбольный клуб "Амкар", который не смог пройти в премьер-лигу из-за накопленных долгов и принял решение о прекращении существования. Хоккейный клуб "Молот-Прикамья", напротив, сумел погасить все имеющиеся задолженности и найти спонсоров