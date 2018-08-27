В Екатеринбурге задержали китайца, который нелегально вез в Москву 46 кг босоножек

В Екатеринбурге задержан гражданин Китая, который пытался нелегально ввезти в Россию крупную партию обуви. Его остановили таможенники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, во время контроля рейса "Харбин - Екатеринбург" в "зеленом коридоре" был задержан пассажир с тремя коробками, в которых нашли партию женской обуви. Любопытно, что вся она была в виде так называемой полупары - только правые, всего 210 штук и более 46 кг по весу.

Китаец рассказал, что летит в Москву с пересадкой в Екатеринбурге, а в столице планировал принять участие в выставке обуви, поэтому вез образцы. Как пояснили в управлении, такая партия не считается товарами для личного пользования, а значит, в обязательном порядке подлежит декларированию в "красном коридоре".

Обувь у пассажира изъяли таможенники. На него самого было составлено определение об административном правонарушении.