Роскачество: В импортных яблоках содержатся следы пестицидов

Роскачество обнаружило следы пестицидов в импортных яблоках, не найдя их при этом в садовых фруктах, выращенных российскими дачниками.

Отмечается, что в России яблоки являются экологически чистыми, так как выращиваются с применением меньших доз средств защиты растений, чем за рубежом.

Напомним, по данным Россельхознадзора, больше всего из "санкционной" растительной продукции было уничтожено яблок польского происхождения. При этом зачастую завозили их под лейблами других производителей.

В феврале в Челябинской области уничтожили 18 тонн санкционных яблок из Европы.