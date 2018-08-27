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Подмосковные города расположились на первых десяти местах рейтинга "дурно пахнущих"
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Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

Жители подмосковных городов больше других обеспокоены запахом от свалок и загрязнением воздуха рядом со своим домом. Такие данные приводятся в исследовании портала недвижимости Domofond.ru. Согласно данным опроса аналитиков, вся первая десятка годов России по доле таких респондентов пришлась на Московскую область. Всего в рейтинг вошли 150 городов, в опросе приняли участие 61 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ресурса.
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Так, самым "плохо пахнущим городом", по мнению респондентов, стал подмосковный Волоколамск, где 100% опрошенных выразили обеспокоенность запахами от мусорных свалок. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце марта на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего были госпитализированы полсотни детей. Разразившийся скандал привел к отставке главы района Евгения Гаврилова.

Авторы исследования отмечают, что, оценивая ситуацию, жители Волоколамска регулярно упоминают полигон ТБО "Ядрово". "Дышать нельзя. Сплошной свалочный газ", "жидкая вонь от свалки рядом с городом", "город окружен свалками и промзонами со всех сторон, зеленых насаждений и скверов не осталось, все повырубали, свалка Кучино находится прямо в городе", - приводит портал комментарии опрошенных.

Второе место в "антирейтинге" занял подмосковный город Клин (там зафиксировано 92,5% положительных ответов). Третье место - у Железнодорожного (Московская область), 83,6% жителей которого жалуются на запахи. Замыкает топ-10 городов страны, где жители более всего страдают от запахов, подмосковный Ногинск.

Недавно политологи заявляли, что после весенних "мусорных" протестов ситуация урегулирована, и у Воробьева нет проблем с переизбранием - действующий глава региона в ходе предвыборной кампании ежедневно посредством СМИ заверяет избирателей, что мусорные проблемы во многом решены. Однако, напомним, в августе Воробьев вновь столкнулся с протестующими жителями области - на этот раз в Воскресенске, где главу Подмосковья спросили об опасности мусоросжигательных заводов.

Стоит отметить, что в самой Москве 78,5% опрошенных не страдают от запаха свалок. Наибольшее число жалоб на неприятные запахи исходит от жителей районов Косино-Ухтомский, Западное Бирюлево и Дмитровский.

В целом по России с проблемой неприятного мусорного запаха реже остальных сталкиваются жители Тюмени - здесь 88,9% респондентов отрицательно ответили на вопрос "Беспокоит ли вас запах рядом с домом и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода?", поставленного в основу опроса. Как сообщало Накануне.RU, недавно "Тюменское экологическое объединение" открыло мусоросортировочный завод в Тюмени, площадью порядка 4 га. В строительство предприятия было вложено 1,7 млрд руб. инвестиций.

Также серьезно не страдают от запахов жители Геленджика и Владимира.

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27.08.2018 14:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:48 Екб

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Подмосковные города расположились на первых десяти местах рейтинга "дурно пахнущих"
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