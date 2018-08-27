В Перми определились с председателем избирательной комиссии

Председателем избирательной комиссии Перми на сегодняшнем первом организационном заседании комиссии единогласно был выбран Игорь Алаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Ранее кандидатуру Алаева в качестве председателя горизбиркома предложила Избирательная комиссия Пермского края.

Также на заседании тайным голосованием члены комиссии избрали зампредседателя и секретаря комиссии. Ими стали Марина Ермашева и Евгений Миронов. В новом составе избиркому Перми предстоит проработать пять лет.

"В ближайшее время члены горизбиркома сконцентрируются на обучении новых составов участковых комиссий, разработке нормативной документации, чтобы к масштабной кампании 2021 года подойти полностью готовой и профессиональной командой", - заявил Игорь Алаев.