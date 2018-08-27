Эксперт: Санкции обходятся дешевле дружбы с США

Американские санкции, вступающие в силу с 27 августа, подтверждают стремление Вашингтона к ухудшению американо-российских отношений. Причём в этом заинтересовано прежде всего оружейное лобби в руководстве США. Как рассказал кандидат экономических наук Александр Арский в интервью агентству Infox, в исходящую от Москвы опасность должны поверить американские и европейские потребители.

Звеньями этой цепи являются и ухудшение отношений с Турцией, выход США из "ядерной сделки" с Ираном и торговая война с Китаем. "Этих четырех примеров достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что дружба с США обходится дороже санкций", – обращает внимание Александр Арский.

Что же касается санкций – то многие из них, например, "запрет на оказание оборонных услуг России" и понуждение к "предоставлению гарантий России о неприменении химического и бактериологического оружия" носят лишь декларативный характер. Таким образом для введения санкций необходим лишь формальный повод. Однако, как отмечает эксперт, нынешняя ситуация приведёт к кризису доверия у союзников США нескоро, возможно, через два-три года.

Напомним, американские санкции, вступившие сегодня в силу, связаны с так называемым "делом Скрипалей". Они ограничивают взаимодействие Москвы и Вашингтона гуманитарной помощью и поставками продовольствия.