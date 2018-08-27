Челябинским коммунистам согласовали митинг против пенсионной "реформы"

Администрация Челябинска согласовала коммунистам митинг против пенсионной "реформы". Акция протеста пройдет 2 сентября в сквере у ДК Колющенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинского обкома КПРФ.

Начало в 16 часов.

Митинг проходит в рамках Всероссийская акция протеста, направленная против антинародной пенсионной реформы, заявленной правительством страны.

"Скажем "спасибо" нашим депутатам, проголосовавшим за пенсионный геноцид. Все, кто против пенсионной реформы, кто устал от вранья по федеральным каналам, приходите и выразите свою позицию! Сегодня — подняли пенсионный возраст, завтра — отменят пенсии вообще. Сколько можно терпеть этот беспредел? Недопустим социальный террор власти против собственного народа!", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля митинг КПРФ против пенсионной "реформы" также прошел на площадке у ДК им. Колющенко. Всего к моменту начала акции собралось от 400 до 500 человек, было много людей как пожилого, так и среднего возраста, были и совсем молодые люди.