Иловайск был оставлен за ненадобностью, - оправдание начальника генштаба ВСУ

В августе 2014 года Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был лишь "одной из тактических задач" в Донбассе. Якобы поэтому ВСУ потерпели там разгромное поражение. Такую версию озвучил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, который оправдался за разгром в интервью для украинского документального фильма о событиях в Иловайске.

По его словам, в июле город "еще имел определенный интерес для нас, как большая узловая станция". Но, "как населенный пункт, какого-то стратегического значения для нас не имел, особенно в августе, когда мы уже контролировали Кутейниково".

"Не было необходимости ставить Иловайск как некий стратегический центр, который нужно было взять во что бы то ни стало", - сказал начальник украинского генштаба.

Фактически он оправдал разгром ВСУ в "Иловайском котле" ненадобностью города. При этом из Кутейниково ВСУ в то время тоже были выбиты, сейчас этот поселок находится в глубоком тылу ДНР.

Отметим, что 14 августа 2017 года генпрокуратура Украины опубликовала результаты расследования тех событий. По ее данным, 29 августа 2014 года под Иловайском погибли 366 украинских боевиков. Общие потери официально так и не названы. По словам очевидцев, под Иловайском погибли несколько тысяч боевиков ВСУ, а также имело место массовое дезертирство. В докладе украинской прокуратуры, в частности, признается "низкий уровень боеготовности и боеспособности ВСУ" и "многочисленные факты дезертирства".

В 2015 году был обнародован приказ о штурме Иловайска, в котором был замешан сам Муженко.