Объявлен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. Акинфеев и Смолов - вне заявки

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу "Лиги Наций" УЕФА с Турцией (7 сентября в Трабзоне) и контрольному матчу с Чехией (10 сентября в Ростове-на-Дону.), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Отметим, что в состав не вошел целый ряд футболистов, принимавших участие на Чемпионате мира по футболу, который проходил минувшим летом в России. В частности, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, "железнодорожники" братья Алексей и Антон Миранчуки и новичок "Локомотива" нападающий Федор Смолов оказались вне заявки. Всего в списке значится 25 футболистов:

Как отмечают в РФС, в составе возможны изменения.

Напомним, что "Лига наций" - новый турнир, который призван заменить товарищеские матчи. Все сборные распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). Лиги в свою очередь распределены на группы. Подопечные Станислава Черчесова выступят в группе 2 лиги В, где проведет по два матча с командами Турции и Швеции. Победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, - в лигу С. Участники "Лиги наций" разыграют четыре дополнительные путевки на первенство Европы, финальный турнир которого состоится в 2020 году.