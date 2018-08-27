Суд арестовал недвижимость главреда "МК" по иску супруги

Пресненский суд Москвы арестовал недвижимость главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева в рамках иска о разделе имущества с супругой.

По данным агентства городских новостей "Москва", ходатайство заявлялось женой Гусева три раза и было удовлетворено судом частично.

Ранее стало известно, что жена Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество общей стоимостью 27 млрд рублей. При этом стоимость только недвижимого имущества супругов оценивается в 1,5 млрд рублей. Речь идет об одном жилом помещении и 11 нежилых помещениях в Москве, двух жилых домах в подмосковных Раменках, двух земельных участках в Чеховском районе и девяти участках в Одинцовском районе Подмосковья.

Кроме того, супруга якобы просит разделить доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентстве "Компания Фрегат", ЗАО "Издательский дом МК".

Напомним, сейчас в суде делит совместно нажитое другая знаменитая пара – юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян. Артистка добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой ей квартире.