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экспертное мнение ;
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Создание макрорегионов без крупных проектов развития назвали нецелесообразным
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Ямал СПГ, Сабетта, танкер-газовоз Кристоф де Маржери (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Минэкономики вскоре предложит разделить страну на 14 макрорегионов. Сделать это планируется для того, чтобы "отражать социально-экономические связи соседей". Уральский федеральный округ разделят надвое: Свердловская, Челябинская и Курганская области войдут в Уральский макрорегион, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – в Западно-Сибирский. Эксперты полагают, что новшество если и следует принимать, то после серьезных дискуссий об экономической обоснованности, а лучше же развивать имеющиеся связи, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Стратегия пространственного развития" в сентябре будет внесена в правительство, а в ноябре ее уже надо утвердить. Она создана для "раскрытия социально-экономического потенциала территорий" за счет экономической специализации регионов, сообщает "Коммерсант". К имеющимся Дальневосточному и Северокавказскому создадут Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы.

Уральский федеральный округ поделят на два экономических макрорегиона: Свердловская, Челябинская и Курганская области войдут в Уральский, а Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – в Западно-Сибирский. По мнению депутата Тюменской областной думы от КПРФ Ивана Левченко, предложение минэкономики – профанация.

каменная карта УрФО в уральском полпредстве(2010)|Фото:Накануне.RU

"Последние 20 лет в нашей стране каждая реформа направлена против здравого смысла, народа. Сомневаюсь, что предложение министерства экономики выделяется из других. Скорее всего, реформа ничего хорошего нам не принесет. Как не изобретут, так велосипед на треугольных колесах. Зачем эти макрорегионы? В большой Тюменской области есть три субъекта, каждый должен быть заинтересован в том, чтобы заработать денег в бюджет. А власти хотят "откусить" что-то от бюджета. Мы же не соседние страны, между которыми есть границы", - заявил Накануне.RU политик.

Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин в разговоре с Накануне.RU поддержал инициативу федерального министерства: "хуже уже не будет".

"Можно сделать из этого пилотный проект. У нас есть экономические связи с Тюменью, Челябинском. Проводятся международные экономические выставки и форумы. Если сделать отдельные экономические округа, хуже точно не будет. Если Россию хотят со всех сторон "зажать", надо вкладывать деньги в развитие своего производства", - сказал Ярушин.

По его мнению, проекты, которые появятся после создания макроокругов, позволят жителям Зауралья не покидать регион.

"Многие жители Курганской области ездят на вахту в другие регионы, лечиться ездят в Челябинск. Если появятся макрорегионы, сотрудничество усилится. Главное, чтобы это не осталось на бумаге. То же частно-государственное партнерство может расцвести: появятся новые рабочие места, производства", - сказал Ярушин.

Политолог Анатолий Гагарин полагает, что новшество следует оценивать как очередной проект, который нужно пропустить через сито дискуссий и проверки на экономическую обоснованность.

"Насколько положительные результаты принесет инициатива? Ведь возникнут проблемы: предполагается перераспределение полномочий, создание второго округа. Нужно ли это? Предложение минэкономики - один из рабочих вариантов, который надо обсуждать, но целесообразности в нем нет", - рассказал Накануне.RU Гагарин.

Гораздо более перспективным является укрупнение округов, уверен политолог.

"Создание новых округов было бы оправданным, если бы перед регионами, входящими в эти округа, стояли новые крупные задачи. Пока мы видим, что особых направлений в развитии не наблюдается. Кроме Северного морского пути, который является драйвером развития для УрФО в целом. Только ради этого создавать округ из трех регионов, который и так уже существует? Есть большая Тюменская область, которая состоит из трех регионов. Нецелесообразно создавать еще один округ, который управлял бы тюменской "матрешкой". Есть необходимый аппарат, наработки, традиции, управленческие механизмы", - говорит Гагарин.

По его мнению, в нынешней ситуации у Тюменской области и двух автономий сложились свои отношения, есть совместные проекты, к примеру, "Сотрудничество".

"Надо думать об укреплении межрегиональных связей, нежели о слиянии и стирании различий специфики, которые есть в "матрешке". Стремление регионов к тому, чтобы двигаться в направлении новых горизонтов, полезнее", - подытожил Гагарин.

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27.08.2018 14:44 Мск | Екатеринбург | Михаил Лукашкин
16:44 Екб

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Создание макрорегионов без крупных проектов развития назвали нецелесообразным
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