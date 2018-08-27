В Челябинске осудят директора строительной фирмы за невыплату зарплаты работникам

В Челябинске завершено уголовное дело в отношении учредителя и директора строительной компании "Регион-Строй", он обвиняется в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Следствие установило, что в 2016-2017 годах обвиняемым допущена невыплата заработной платы 158 работникам предприятия, которая составила более 13,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

При этом у обвиняемого имелась возможность выплатить заработную плату работникам, так как в указанный период через расчетные счета предприятия проведены значительные суммы в рублях, кроме того, в указанный период производились расчеты с поставщиками и подрядчиками с использованием третьих лиц, выплачивались проценты за пользование заемными средствами на суммы, превышающие задолженность по заработной плате.

Имущество обвиняемого на сумму более 3,7 млн рублей арестовано.