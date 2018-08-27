В Петербурге возбуждено дело о травмировании трех человек после падения с крыши строительных лесов

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования трех человек после падения строительных лесов.

Напомним, вечером 21 августа в результате порыва ветра произошло падение временной деревянной конструкции с крыши дома на одной из улиц. В результате травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и 15-летняя школьница. Все были госпитализированы в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Сейчас проводится расследование, выясняются все обстоятельства данного инцидента.