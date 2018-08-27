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Новости
27.08.2018 13:44 Мск (15:44 Екб)
экономика | В России
Эксперты усомнились в адекватности Козака, пообещавшего стабильные цены на бензин при росте акцизов
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машина, бензин, заправка, АЗС (2018) | Фото: Накануне.RU

Правительство планирует повысить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 г., об этом заявил курирующий в кабинете Дмитрия Медведева топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК. Вице-премьер тут же оговорился, что после январского повышения ставок акцизов (а фактически возвращения к ставкам, которые были отменены в мае после резкого скачка цен на бензоколонках) повышения розничных цен не будет. Эксперты Накануне.RU в этом усомнились.
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Как следует из заявлений Козака, а по факту – из обнародованного плана действий Правительства в ближайшей перспективе, с 1 января планируется довести долю акциза в тонне дизельного топлива до 8 тыс. 258 руб. и в тонне бензина до 11 тыс. 892 руб. Увеличение составит сразу 2 тыс. 700 и 3 тыс. 700 руб. соответственно.

После такого поворота событий стоит ждать одного – роста ценника на заправках внутри страны, однако, Дмитрий Козак опровергает очевидный факт. По его словам, роста внутрироссийских цен не произойдет, потому что "будет задействован весь тот набор инструментов, который есть у Правительства". В доказательство вице-премьер назвал одну из мер – в частности, речь идет о применении отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов. В качестве дополнительного стимула для сдерживания цен временно может быть введена экспортная пошлина и на нефть, и на нефтепродукты, что позволит, по мысли чиновника, сохранить объёмы реализации "дизеля" и бензина на внутреннем рынке.

Достаточно ли этих мер для сохранения и без того зыбкого статус-кво на топливном рынке в России? Тем более что деловые издания публиковали письмо-предупреждение членов Российского топливного союза (объединение независимых АЗС) в августе, в котором Администрация президента и Козак были проинформированы о рисках роста цен на топливо из-за повышения акцизов примерно на 10%. Насколько известно, то письмо РТС пока не получило хоть какой-то реакции от властей, между тем, именно конечные продавцы на своих АЗС и делают "погоду" на ценовом рынке.

"Если Козак говорит о том, что повышения розничных цен на бензин и дизтопливо удастся избежать, – оценивает заявления вице-премьера руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, – это может означать только одно. Значит, будут каким-то образом субсидироваться затраты нефтяникам на добычу и переработку топлива внутри страны. Как это будет сделано, увидим. Я же лишь в этой связи хочу заметить одно: наши либералы часто смеются над практикой Советского Союза, где дотировались целые отрасли и не всегда это было эффективно. Беда в том, что, кажется, в нынешней России мы давно переплюнули тот советский опыт. В итоге, наверное, придем к тому, что будем дотировать и субсидировать и нефтянку, и добычу золота, и еще что-нибудь. В таком случае, роста цен, возможно, и не будет".

Он добавляет, что вряд ли роста цен на бензин и дизельное топливо удастся избежать вообще в краткосрочной перспективе.

"Роста цен на бензоколонках удастся, может быть, избежать, а вот снижения качества бензина и дизельного топлива – увы, нет", – комментирует руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

прямая линия, путин, коллаж, АЗС, бензин, лада калина, коллаж(2018)|Фото: 1 канал

По мнению эксперта, рост цен неизбежен и даже не из-за неудачных попыток Правительства и того же Козака какими-то хитроумными мерами понудить "бензиновых королей" не задирать ценник.

"На рост цен на автозаправках объективно влияет ситуация в экономике, прежде всего продолжающееся падение рубля. Что в свою очередь по цепочке передается на все товары и продукты. Как мы видели, нас, в смысле российских потребителей, не спасает даже ситуация, когда на мировых рынках снижается цена на сырую нефть. Никакой коррекции цен в сторону понижения у нас не происходит, наоборот, мы видим при снижении цен на нефть дальнейший рост цен на горючее внутри страны", – напоминает Колташов.

Оба наших собеседника обратили внимание на еще один важный фактор, повышающий турбулентность в экономических процессах в России.

"На мой взгляд, во всех действиях Правительства и его членов, я сейчас не конкретно о Козаке говорю, прослеживается один и тот же негативный момент. Они подрывают, уже подорвали доверие всех игроков в экономике. Своими безграмотными действиями по так называемой пенсионной "реформе", по налоговым манёврам, по повышению налогов, в частности НДС, по изъятию доходов у части бизнеса – всё это привело к утрате доверия со стороны предпринимателей. О каком развитии мы сейчас можем говорить, если правила игры изменяются чуть ли не ежечасно?" – задается вопросом Делягин.

"Гадать, что произойдет с 1 января, бессмысленно, думаю, что в целом рост цен на топливо произойдет, можно говорить лишь о границах этого повышения. Повторюсь, главное, чтобы задачу сдерживания роста цен владельцы АЗС не стали по всей стране решать совсем уж кардинально – когда залитый на заправке бензин просто "убивает" двигатель вашей машины. А такая перспектива, к сожалению, реальна", – говорит Колташов.

Ранее стало известно о планах Администрации президента по изъятию сверхдоходов у крупных компаний металлургического и химического сектора, в результате переговоров в Российской торгово-промышленной палате (РТПП) от прямой "продразвёрстки" решено было отказаться.

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27.08.2018 13:44 Мск | Денис Лузин
15:44 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 11:34 Мск
С 2019 года повысятся акцизы на бензин. В кабмине обещают, что скачка цен не будет








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Эксперты усомнились в адекватности Козака, пообещавшего стабильные цены на бензин при росте акцизов
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