Минобороны: Российские самолеты не наносили удар по талибам в Афганистане

В Минобороны России заявили, что российские самолеты не наносили удар по боевикам движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане.

Ранее Reuters сообщило, что самолет принадлежал России или Таджикистану, авиаудар по боевикам был нанесен в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками. Убиты шестеро талибов.

Однако в Минобороны РФ заявили, что российские военные самолеты никаких боевых задач в районе границы Таджикистана и Афганистана не выполняли, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе Кабул обстреляли ракетами. Атака произошла во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю празднования Курбан-байрама. При этом с талибами по случаю исламского праздника жертвоприношения было заключено перемирие.