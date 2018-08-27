Суд назначил екатеринбургскому "очкарику" за самооборону обязательные работы и штраф

В Екатеринбурге закончили рассматривать резонансное дело "очкарика". Кировский районный суд вынес приговор в отношении 22-летнего Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя. Ранее гособвинение запрашивало для Рябухина два года колонии общего режима, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

В итоге суд назначил Рябухину 300 часов обязательных работ и более 200 тыс. руб. штрафа - 121 тыс. в пользу фонда обязательного страхования, 30 тыс. Арутюняну на лечение, компенсация морального вреда - 200 тыс. и 57 тыс. на оплату юриста.

По словам судьи, черепно-мозговая травма была нанесена по неосторожности, умысла о причинении именно тяжкого вреда не было. Статья "умышленное нанесение вреда здоровью" была переквалифицирована на "неосторожное причинение вреда".

Процесс был открыт для всех желающих, поэтому зал был полон людей. После оглашения приговора зал аплодировал.

Сарго Арутюнян остался доволен решением суда. А Владислав Рябухин заявил, что обжалует приговор, чтобы полностью оправдать себя.

Напомним, что конфликт между двумя молодыми людьми случился 1 июля 2017 года: Владислав повез друга за его девушкой, которая находилась в квартире у других друзей в нетрезвом состоянии. У подъезда произошла потасовка. По словам Арутюняна, он толкнул Рябухина, а тот в ответ нанес сильный удар. Кавказец упал и ударился головой о бордюр, после чего у него случился припадок.

Через месяц он заявил в полицию. Стоит отметить, что во время припадка Арутюняна "очкарик", как прозвали Рябухина в СМИ, помогал ему и оказал первую медицинскую помощь.