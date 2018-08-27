В России начали платить информаторам МВД

Министерство внутренних дел РФ будет платить гражданам за помощь в раскрытии преступлений. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он уже вступил в силу.

По данным СМИ, сумма поощрений может варьироваться от 50 тысяч до 10 млн рублей.

В 2011 году Минюст России предлагал рублем поощрять стремление законопослушных граждан сообщать о фактах взяточничества. Предполагалось, что борцы с коррупцией смогут рассчитывать на свой процент, когда сданным ими взяточникам вынесут приговор.