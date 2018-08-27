"Южный Урал готов к инновациям". Борис Дубровский оценил итоги реализации проекта "Умный город" в Сатке

Губернатор Борис Дубровский оценил итоги реализации пилотного проекта "Умный город" в Сатке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сатка стала первым городом в России, где единовременно внедрен целый комплекс "умных решений".

"Я рад, что город в Челябинской области стал первым в России по уровню внедрения новых технологий. Чтобы не остаться в стороне от новых возможностей, надо менять подходы и бизнес-процессы, внедрять передовые технологии. Южный Урал готов к инновациям и будет продолжать их активное внедрение", – подчеркнул Борис Дубровский.

Пилотный проект в Сатке станет наглядным примером для разработки плана реализации "Умных городов" в рамках федеральной программы "Цифровая экономика".

"Результаты уже очевидны: оптимизация расходов на оплату энергоресурсов составляет до 30%, оптимизация расходов на эксплуатацию энергообъектов – 65%, экономия по умному уличному освещению достигает 60%, снижается уровень преступности и аварийности при нарушениях ПДД – свыше 60%, использование интеллектуальных транспортных систем позволяет повысить пропускную способность дорог до 50%", – рассказал вице-президент Ростелеком Сергей Гусев.

Например, в сквере Славы установлена современная система видеонаблюдения, которая позволяет практически полностью контролировать ситуацию в городе. Система реагирует на потенциальные нарушения и способна распознавать лица. В домах будет установлен "умный домофон", который позволит открывать дверь с телефона, сообщать жильцам информацию от управляющей компании, записывать видео придомовой территории и передавать изображение посетителей хозяину квартиры.

Все уличное освещение заменено на энергосберегающее.